女優の磯山さやかさんが、 デビュー25周年写真集「余韻」の発売記念会見に登壇しました。 【写真を見る】【 磯山さやか 】デビュー25周年の目標は“結婚” 理想の男性は「ほどよく出張がある人」今回の写真集発売にあたって磯山さんは「デビュー当時に40代でグラビアの写真集を出すって考えてなかったので、毎回“最後の写真集詐欺”みたいになってるんですけど、今回もこれが最後なのかなーと噛み締めながら撮影しました。