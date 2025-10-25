お金持ちの夫と結婚したら、あたかも自分が偉くなったような振るまいをする人っていますよね。セレブだと自慢する人は、さらっと交わすのが効果的なようです。今回は、セレブ自慢をするママ友を秒で交わした話をご紹介いたします。嫌味にお礼「会うたびにセレブアピールをしてくるママ友がいます。幼稚園に送ったあと、スーパーで卵の特売をしていたため買いに行こうとしたら、例のママ友に会って『ちゃんと特売品を把握してるなん