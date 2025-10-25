高市首相は25日午後、就任後初の外国訪問となるマレーシアでのASEAN関連首脳会議出席のため羽田空港を出発するにあたり記者団の取材に応じ「ASEANというのは、まさにインド洋と太平洋の結節点です。また、世界の成長センターでもありますので、日本が主導している自由で開かれたインド太平洋の要です。ですからしっかりとASEAN首脳との信頼関係も深めて大きな成果を上げていきたい」と述べた。さらに「二国間の首脳会談も行う。主