デンバー・ナゲッツは、10月24日（現地時間23日、日付は以下同）に敵地チェイス・センターで臨んだゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を、延長の末に131－137で落としたことで黒星発進となった。 同点10度、リードチェンジ8度を記録したこの試合で、ナゲッツは35分44秒間でリードを手にしていたが、第4クォーター終盤でステフィン・カリーの爆発を許して延長