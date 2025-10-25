エディオンは10月30日に、「エディオン旭川豊岡店」を新たにオープンする複合商業施設「フレスポ旭川龍谷」（北海道旭川市）内にオープンする。●オープニング5日間限定イベントもエディオン旭川豊岡店は、北海道内9店舗目の直営店としてオープンし、店内ではテレビやBlu-rayレコーダーなどの映像家電商品、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電商品、PC・プリンターなどの情報家電商品、各社の携帯電話をはじめEDION SIMや