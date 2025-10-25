今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インド・ニューデリーの「爆竹投げすぎ？街が真っ白に“呼吸が危険”な大気汚染」についてです。◇真っ白に染まった、インドの首都ニューデリー。日中にもかかわらず、車はライトをつけて走行。少し進んだだけでも、車体が見えなくなるほど曇っています。インドを襲った深刻な大気汚染。実はこの前夜、空に打ち上げられていた無数の花火。行われていたのは、ヒンズー