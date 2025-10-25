◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースはブルージェイズに大敗を喫し、黒星発進となった。2―2の6回に先発・スネルが無死満塁のピンチを作って降板すると、2番手・シーハン、3番手・バンダが相手打線に完全に飲み込まれ、バージャーの満塁本塁打など打者12人攻撃を受け、この回大量9失点。デーブ