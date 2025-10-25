年齢を重ねるほど、顔まわりを明るく見せてくれる、カラーの力を味方にしたいところ。なかでもこの秋注目したいのが「イエロー」。春夏からトレンドに浮上していて、次の春夏シーズンも注目が集まりそうです。そんなイエローのアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップ。今回は、今から長く活躍しそうな「カーディガン」をご紹介します。 爽やかな甘さ漂うイエローカーデ