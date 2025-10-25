筆者の話です。実家で余ったみかんをB（夫の友人）に送ったことから、意外な交流が始まりました。思いがけない「食べ物のご縁」が、家族ぐるみの不思議なつながりに発展したお話です。 みかんを送ってみたら 私の実家は瀬戸内海の島で特産品は柑橘類。冬になると親戚やご近所からたくさんみかんをいただきます。地元の人間にとっては珍しくもありませんが、せっかくだからとB（夫の友人）に送ってみました。 「こんなもので喜