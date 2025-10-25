資料 25日、松山市の坊っちゃんスタジアムで秋の高校野球・四国大会の準決勝第1試合が行われ、藤井（香川）は阿南光（徳島）に5対6で敗れました。3対3の同点で迎えた6回、藤井は1アウト2塁3塁のチャンスで3番の佐伯がタイムリーツーベースを放ち、5対3と勝ち越しに成功します。しかし阿南光も7回と8回の攻撃で1点ずつ返し、試合は5対5で延長タイブレークへ。10回の攻撃で1点を追加した阿南光がそのまま