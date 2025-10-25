元乃木坂46で女優の山下美月が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミニスカコーデが「スタイル良すぎ」「パーフェクト」と話題を集めている。【写真】山下美月、乃木坂46時代の水着カット山下はこの日、出演映画『愚か者の身分』のプロモーションで複数の番組に出演。その際のオフショットを公開した。黒のジャケットにミニスカート、そしてロングブーツを合わせた全身ブラックコーデで、スタイリッシュな装いな