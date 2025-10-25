2025年8月、高知県高知市の40代男性の自宅の庭に正当な理由がなく入ったとして県警は24日夜、香長中の28歳の教諭を住居侵入の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは土佐市高岡町に住む香長中学校の教諭武市 大輝容疑者（28）です調べによりますと武市容疑者は8月28日の夜と翌29日の夜、正当な理由なく高知市の40代男性の自宅の庭に入った住居侵入の疑いがもたれています。29日に近所の人が「不審者が家の中をのぞいている」と110番通