25日の東京5R2歳新馬戦（芝2000メートル）は、好ダッシュから先手を奪った3番人気ウップヘリーア（牡＝黒岩、父エピファネイア）がゴール前の叩き合いを鼻差制してデビュー勝ち。騎乗したルメールは「内枠でいいスタートだったので仕方なく先頭になったが、マイペースで走れたし乗りやすかった。（2着馬が）併せてきた時にもう一度加速した。距離はぴったり」と勝負根性を高く評価した。今後について黒岩師は「まだまだ子ど