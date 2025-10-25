◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で自身WS初本塁打を放ったが、チームは投手陣が崩れ大敗を喫し、初戦を落とした。2―11と大量リードを許した直後の7回1死一塁の第4打席で、相手4番手・フィッ