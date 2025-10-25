25日午前7時40分ごろ、北海道苫小牧市樽前のキャンプ場で宿泊客がヒグマ1頭を目撃した。キャンプ場によると、44人の宿泊客がいたが、全員が避難した。キャンプ場は当面閉鎖し、予約はキャンセルすることを決めた。苫小牧署によると、テントスペースと林の境界付近で、体長約1.5メートルのヒグマ1頭が目撃された。通報を受けた署員が駆けつけた時には立ち去っていたという。同日午前5時40分ごろには、知内町重内の老人介護施