パパがおならの音を口で真似した結果、大型犬が半狂乱！面白すぎるまさかのリアクションを見せる大型犬の姿は、TikTokに公開されると記事執筆時点で430万回再生、14万7000件も高評価がつき、「やめろって言ってるw」「最近で1番笑ったw」「どういう感情なんだろうw」といった声が寄せられました！ 【動画：おならの音を『口で真似した』結果→大型犬が…面白すぎる『まさかの反応』】 パパがおならの音を口で真似すると… TikTo