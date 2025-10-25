M5チップを搭載したMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proについて解説する（筆者撮影）【画像】M5チップを搭載した「Apple Vision Pro」。筆者が重要だと感じるのは、「頭部装着用ストラップ」の改良だアップルが2025年10月に発表したM5チップは、明確な戦略的意図を持って設計されたプロセッサだ。MacBook Pro、iPad Pro、そしてApple Vision Proという3つの異なるカテゴリーの製品に同時投入されたこのチップは、今後数年間