ケー・エキスプレスは、ASOBIYUKU 京都るり渓温泉内に一棟貸切ヴィラ「ASOBIYUKU VILLA」を2026年2月27日に開業する。最大5人で滞在できるヴィラは、セミダブルベッドを2台設置したヴィラツイン20室、バンクベッドを2台設置したヴィラバンク7室、愛犬も一緒に宿泊でき、ドッグランを併設したヴィラドッグ2室の3タイプ計29棟。全てのヴィラに天然温泉を設えたほか、テラスも設置する。アクセスは、京阪神エリアから車で約1時間。