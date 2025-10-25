サブカルチャーを通じて、地域の魅力をPRします。アニメやゲームのキャラクターが描かれた車＝痛車とコスプレイヤーが一堂に集結するイベントが26日、石川県加賀市で開かれます。26日に加賀市の山ノ下寺院群で開かれる「街かどコスプレイヤー＆痛車ミーティング」。今回で6回目、地元のNPO法人「たぶんかネット加賀」が、大聖寺の歴史ある寺院群を若い世代の人たちにも知ってもらおうと開いています。今年はおよそ20人のコスプレイ