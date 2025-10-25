首都圏在住の石川県出身者やゆかりの人が一堂に集う「いしかわ県人祭」が24日夜、東京で開かれ、ふるさとの発展に向けて結束を誓いました。今年で16回を数えるいしかわ県人祭には800人余りが集まり、輪島市の御陣乗太鼓の演奏で幕を開けました。続いて前田家十九代当主の前田利宜さんが「年に一回会う方々もいると思う。ふるさとへの思いを話せたら」とあいさつしました。会場では横綱昇進後、初の優勝を飾った、津幡町出身の大の