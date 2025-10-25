2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。 【画像】激走のレースは画像ギャラリーで男子（5区～アンカー） 激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子5区～アンカー） 第5中継所の通過順位は以下の通りです。