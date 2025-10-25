１０月２５日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１４頭立て）は単勝４番人気のアーリーハーベスト（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父アドマイヤマーズ）が逃げ切りでデビュー勝ちを挙げた。勝ち時計は１分３４秒８（良）。好スタートからハナに立った。終始良いリズムを刻んだ走りでそのまま直線を迎えると、楽な手応えのままゴール板を駆け抜けた。２週連続で追い切りにも騎乗した北村友一騎手は「その時から走ると