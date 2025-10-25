◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏―横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）柏―横浜ＦＣ戦の先発が発表され、柏は東洋大に在学中のＤＦ山之内佑成がリーグ戦２試合連続で先発に名を連ねた。横浜ＦＣも新潟医療福祉大に在学中のＤＦ細井響が７戦連続で先発することになった。柏は前節終了時点で首位の鹿島と勝ち点３差の２位。得失点差は４となっている。前節のＧ大阪戦（５〇０）と同様に大量得点で勝利すれば、鹿島の結果によって