◆秋季東海地区高校野球大会第３日▽準決勝三重１０−２聖隷クリストファー＝７回コールド＝（２５日・刈谷球場）準決勝が行われ、三重１位の三重が静岡１位の聖隷クリストファーを１０―２の７回コールドで下した。来年センバツの東海地区の一般出場枠は３校。決勝進出を決めた三重の１８年以来のセンバツ出場と、２２年夏以来となる甲子園出場が有力となった。三重打線が１３安打１０得点と爆発。相手エースで全国屈指