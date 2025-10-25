MLBの頂点を決めるワールドシリーズの初戦。ドジャースの大谷翔平選手がツーランホームランを放ちました。【映像】大谷翔平 ワールドシリーズ初ホームラントロントで開幕したブルージェイズとのワールドシリーズ初戦。大谷は7回の第4打席でライトスタンドにツーランホームランを放ちました。ワールドシリーズ初ホームランとなりました。この日の大谷は4打数1安打2打点。初戦はブルージェイズが11対4でドジャースを下しました