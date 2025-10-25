双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、新生児期の便利グッズを投稿しています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子授乳に「ハンズフリーの授乳クッション」「先人たちの努力、苦労からの発明」に感嘆翔子さんは絵日記と写真でそのグッズを投稿。「プレゼントでいただいた、ハンズフリーの授乳クッション」「色んな人からおすすめされて気になってたやつ」として、茶色の側