ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズの行方を占う事前番組でドジャース番記者らがブルージェイズをからかう発言を連発させてヒンシュクを買った。「ＬＡタイムス」の動画に同メディアのジャック・ハリス氏、ディラン・ヘルナンデス氏、ＥＳＰＮのビル・プラシュケ氏らが出演し、ブルージェイズの捕手のアレハンドロ・カークについてブラシュケ氏が「知らなかった」と発言。ウソかホントか「彼らはスポーツ界で最も無名