◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手がベンチ前で大忙しでした。2-2の同点で迎えた6回、無死満塁のチャンスから連打や押し出しでブルージェイズが勝ち越しに成功。アディソン・バーガー選手の満塁ホームランやアレハンドロ・カーク選手の2ランなどで、1イニング一挙9得点で勝負を決めました。ゲレロJr.選手は安打や四球でラ