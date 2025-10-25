毎日のように「物価高騰」が話題に上る今日この頃。その波は“国民食”ラーメンにも押し寄せています。集まらない従業員、原材料や水道光熱費の高騰、外国人観光客に向けた価格設定…。「長く言われてきた＜1000円の壁＞もすっかり崩れ去ろうとしている」と語るのが、全国47都道府県のラーメンを食べ歩くラーメンライターの井手隊長です。今回はその井手隊長の新刊『ラーメン一杯いくらが正解なのか』から、今、ラーメンを取り巻い