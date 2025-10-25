韓国スキンケアブランドSAM’Uのブランドアンバサダーとして活躍中の&TEAM Kさんが、10月21日より新ビジュアルとスペシャルムービー＆インタビュー動画を公開♡ガラクトポアオーツートナーとガラクトポアセラムの透明感あふれる質感と肌へのなじみを、Kさんのしなやかな所作で表現。SNSでも話題の毛穴ケアアイテムを、上品でピュアな世界観とともに紹介します♪ ガラクトポア