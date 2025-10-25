2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年10月16日）＊＊＊＊＊＊工夫を凝らし、わずかな年金収入で楽しく暮らす紫苑さん。小誌連載「トクする！マネーNEWS」でお馴染みの荻原博子さんと、同世代ならではのお金に対する価値観の変化などについて語り合います（構成：内山靖子撮影：大河内 禎）【写真】紫苑さんのチェックのワンピ