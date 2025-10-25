広東交通集団は「深中通道」（深セン-中山ブリッジ）の西人工島で25日から文化観光プロジェクトが試験的に実施されることを明らかにした。プロジェクトはその後、12月に正式に実施されることになる。橋、人工島、海底トンネルが一体化している海を跨ぐ世界レベルの交通ターミナルプロジェクト「深中通道」の全長は約24キロ。世界最高レベルの記録10件を打ち立てており、現時点で世界において建設難度が最も高い海を跨ぐ交通ターミ