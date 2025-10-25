中国のネットに次の笑い話がある。山東省出身の人に質問をする。問：「山東省では結婚の時に必ず食べる食べ物はな〜に？」答：「餃子！」問：「誕生日の時は？」答：「餃子！」問：「入学の時は？」答：「餃子！」問：「卒業の時は？」答：「餃子！」問：「旧正月は？」答：「餃子！」問：「十五夜の時は？」答：「餃子！」問：「春分の時は？」答：「餃子！」問：「毎日餃子じゃないか！」実は、これは単なる笑い話ではなく、事実