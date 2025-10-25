岐阜県白川村でクマの出没が相次ぎ、25日から行われる予定だった「紅葉のライトアップ」が中止になりました。 【写真を見る】相次ぐクマの出没で恒例の“紅葉のライトアップ”中止に…岐阜・白川村「合掌造り民家園」 岐阜県白川村の「野外博物館 合掌造り民家園」では25日と26日、それに11月1日、2日の週末に、それぞれ日没から午後8時半まで紅葉のライトアップが行われる予定でした。 しかし、村でクマの出没が相次いでいるこ