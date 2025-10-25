「GU」は、11月6日（木）から、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのコラボレーションコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】かっこいい！背面にマインド・フレイヤーを施したデザインも■シリーズのフィナーレを楽しめるウェア今回発売されるのは、ファイナルシーズンの象徴的なモチーフやキャッチフレーズを80年代のムードに落とし込み、シリーズのフィナーレを楽