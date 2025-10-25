広島市西区の市道で、自転車に乗っていた男性がトラックと衝突する事故があり意識不明の重体です。 ２４日午後１１時半ごろ西区商工センター１丁目の市道で、それぞれ西に向かって走っていたトラックと自転車が衝突する事故がありました。 この事故で自転車に乗っていた中区の男性（３７）が転倒し、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 現場は片側３車線の直線道路で、事故当時トラックは一番左の車線を走ってい