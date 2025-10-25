北海道本別町の北海道立農業大学校は、2025年10月24日に開催したイベント「農大市」で販売した牛乳の中から異物が発見されたと発表しました。異物が発見されたのは、道立農業大学校で製造した「のうだい牛乳」1本です。10月24日午後5時半ごろ、牛乳の購入者から「容器の中に黒い粒が見える」と学校に連絡がありました。学校側が牛乳を回収して確認したところ、容器の中から3ミリほどの虫が見つかったということです。牛乳は開封前