◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。今ポストシーズン（PS)6号となる本塁打を放った。2―11と大量リードを許した直後の7回1死一塁、相手4番手・フィッシャーの低めカーブを振り抜いた。バットの先で捉えた打球は右翼方向へ高い