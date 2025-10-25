都心は25日朝から気温が低く、冷たい雨が降っています。このあとも雨が続き、26日は低気圧の通過に伴い、雨や風が強まるでしょう。【午後の天気】南部、北部ともに雨が降ったりやんだりでしょう。沿岸部では夜になると雨が強まり、雷を伴い激しく降ることもありそうです。日中の最高気温は横ばいで、15℃から16℃くらいの所が多いでしょう。【週間予報】26日は雨の一日で、気温の低い状態が続くでしょう。27日以降は晴れ間が出て、