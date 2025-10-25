お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が25日放送のフジテレビ「教えて！山レーザー」（土曜前10・25）に出演した。今回は、美容と健康がテーマ。MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「カズは色んな情報番組やってる。医療の情報触れる機会多いでしょ？」と水を向けた。カズレーザーは「教えてもらって、やったことあるやつもあります。でも基本的には“全員に効果が必ずあります”っていうのは、なかなかない。