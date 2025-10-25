米中貿易協議の会場に入る中国の何立峰副首相＝25日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】米国と中国は25日、マレーシアの首都クアラルンプールで閣僚級協議を始めた。中国国営通信新華社が報じた。中国が発表したレアアース（希土類）の輸出規制が議論の中心になりそうだ。米側は撤回を求めており、中国側の対応が焦点になる。協議は26日まで2日間の予定。30日にはトランプ大統領と習近平国家主席が韓国で貿易