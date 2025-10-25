メキシコは張志東容疑者の身柄を米国に引き渡した＝２３日、メキシコ市/Daniel Slim/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）メキシコが合成麻薬「フェンタニル」の密輸への関与が疑われる中国籍の男を米国に引き渡したことが分かった。男はマネーロンダリング（資金洗浄）と麻薬密輸の疑いで、米国で指名手配されている。ＣＮＮエスパニョールによると、張志東容疑者は法廷文書で、コカイン１０００キロ超とフェンタニル１８００キロの輸出、