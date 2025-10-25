担い手不足が課題となっている農業について、別の分野を学ぶ学生にも興味を持ってもらおうと、25日新潟市内の大学でセミナーが開かれました。このセミナーは機械工学や経営学など農業以外の分野を学ぶ学生にも農業に関心を持ってもらおうと初めて開催されました。25日は約60人の学生が参加するなか、AIを使った「スマート農業」の活用など、多様な分野の技術やノウハウを農業に取り入れることの重要性を説明。ま