日本橋室町エリアマネジメントは11月21日〜2026年2月15日、「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を初開催する。麒麟ゴーラウンド日本橋は、古くは江戸時代には富くじ当たりの地として栄え、近年ではライブの鑑賞券当選など「推し活」に関する祈願に訪れる人が多い街。そこで、訪れる人々の願いを"叶える"開運イベントとして、「カナエルNIHONBASHI」を開催する。大屋根広場には、"幸福を呼び込む麒麟像"をモチーフにした「麒麟ゴーラウ