グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の豆原一成が２５日、市毛良枝とダブル主演した映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（中西健二監督）公開記念舞台あいさつを都内で行った。亡き祖父がのこしたやさしいサプライズを受け、孫（豆原）と祖母（市毛）が紡ぐ家族の物語。豆原は作品について「自分にとっても大切な作品。見る度にあったかい気持ちになる」と語り、公開初日舞台あいさつについては「めちゃくちゃ緊