Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þ£³£°Ê¬¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÆâ³ÕÈ¯Â­¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸µºâÌ³´±Î½¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤ºµþÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤ò°ìÈÖ¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÀ®ÈÝ¤ÏºâÀ¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹