◆プレミアリーグ第９節リーズ２―１ウェストハム（４日、エランドロード）日本代表ＭＦ田中碧（リーズ）は、第２節以来（アーセナル戦）となる先発出場を果たした。後半２７分までプレーし、チーム４試合ぶりの勝利に貢献した。１４日の日本代表―ブラジル代表（３〇２、味の素スタジアム）でも歴史的勝利に貢献した田中は、「４―３―３」の２列目左で出場した。試合はシュートのこぼれ球に詰めて前半３分に先制し、同１５