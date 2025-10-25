カビが気になる場所といえば、やっぱり浴室。見えるところはしっかり掃除しているつもりでも、気温も湿度もカビにとって快適な秋はとくに注意が必要。油断していると、天井に潜んでいたカビが「上から降ってくる」なんてことも……。そこで、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに、浴室をカビから守るための対策を教えてもらいました。〈秋カビ〉とは？じつはカビの繁殖に適しているのは、気温が20℃以上、湿度が60％以上の環境