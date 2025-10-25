今日25日(土)の関東地方は夕方から広い範囲で本降りの雨となるでしょう。沿岸部では局地的に激しく降りそうです。明日26日(日)も雨が続き、特に昼頃から夜のはじめ頃に激しい雨の降る所があるでしょう。内陸部では濃霧注意報の発表されている所があります。車の運転は激しい雨や濃霧による視界不良にご注意ください。今日25日(土)は次第に雨脚が強まる関東地方は今日25日(土)の正午現在、東京都や神奈川県など南部を中心に雨雲がか