未来に向けたわが国ならではのビジョンづくりを 多くの人にとって、10代のころから繰り返し観て、強く記憶している映画があるのではないでしょうか。評者にとっては、1982年公開の『ブレードランナー』、1984年の『風の谷のナウシカ』は、いずれもそうした作品といえます。 さて、本書の核となる問題提起は次のようなものです。人類社会は、このままでは映画『ブレードランナー』の舞台